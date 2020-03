Coronavirus, Carlitadolce al centro di una bufera: vende prodotti finti contro il virus

In questo momento di forte criticità per l’Italia, sono molti coloro che speculano su questa difficile situazione per ricavare del denaro. Mascherine e gel igienizzanti sono andati a ruba in quasi tutta la penisola e i prezzi sono saliti alle stelle. Carlitadolce, youtuber e influencer, è finita al centro dell’attenzione per aver sponsorizzato dei finti prodotti contro il coronavirus. Vediamo nel dettaglio.

CARLITADOLCE VENDE PRODOTTI “CONTRO IL CORONAVIRUS” – La ragazza ha pubblicato sui propri canali social alcuni video in cui sponsorizza i suoi prodotti. Questo tipo di prodotti vengono definiti come “antivirali” e “contro il coronavirus”. Carlita ha aggiunto successivamente i vari codici sconto e ha esortato tutti i suoi followers a comprare i suoi prodotti poiché “vanno a ruba”.

IL WEB CONTRO CARLITA: INTERVENGONO ANCHE GLI SCIENZIATI – Non è passata inosservata questa mossa non del tutto nobile nei confronti di chi sta affrontando sul serio il virus. In molti hanno criticato Carlita e sono intervenuti anche degli scienziati come Dario Bressanini che l’ha definita “una grande vergogna”. Anche la biotecnologa, neuroscienziata e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino si è espressa sull’operato di Carlitadolce: “Non mi arrabbio mai, tranne quando si supera il limite. Carlita vende prodotti igienizzanti? Chiariamo le cose, Carlitadolce vende o dei banalissimi detergenti oppure delle cose tipo un balsamo labbra e ripete in continuazione che sono antivirali. Allora, Carlita no! Diciamo due cose, se siete in casa per lavarvi le mani basta un sapone o detergente qualsiasi. Dovete dedicare tempo al lavaggio delle mani, un tutorial l’ha fatto Barbara d’Urso. Se siamo fuori casa allora dobbiamo ricorrere a dei prodotti specifici, l’OMS consiglia di usare dei prodotti a base alcolica. Non consiglia di usare i prodotti di Carlitadolce. Non diamo i nostri soldi a chi specula su queste cose e atteniamoci alle indicazioni dell’OMS”.

CARLITADOLCE SI DIFENDE DAGLI ATTACCHI – La youtuber, nonostante i pesanti attacchi subiti, ha deciso di pubblicare delle foto che dimostrerebbero l’autenticità del suo lavoro. “Non ho bisogno di difendermi, non l’ho mai fatto e mai darò visibilità a morti di fame/fama che utilizzano il mio nome per visibilità”.