Coronavirus, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis: prime foto a cena nel ristorante: “Tutte nello stesso luogo”

Questa settimana quasi tutta l’Italia è tornata in zona gialla, ad eccezione di tre in arancione e una in rosso. I ristoranti hanno finalmente alzato le saracinesche al pubblico, infatti, sarà possibile anche cenare, sempre fino alle 22. Le influencer sono tornate alla ribalta pubblicando diversi contenuti nei luoghi del cuore, vediamo cosa è successo.

INFLUENCER A CENA FUORI – Molte delle più importanti influencer, come Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, hanno condiviso sui social diversi contenuti inerenti alle riaperture dei ristoranti. Entrambe hanno ribadito la felicità di tornare a cena fuori, uno sprazzo di normalità dopo un anno dall’inizio della pandemia.

Giulia De Lellis, infatti, ha mostrato ai suoi follower l’emozione di doversi anche preparare prima di andare al ristorante. Non sono mancati, di fatti, video per mostrare il look della serata. Tuttavia, alcuni follower delle influencer hanno notato uno strano particolare. Vediamo cosa.

NELLO STESSO RISTORANTE – I follower non hanno potuto fare a meno di notare che queste celebrità del web si trovavano tutte allo stesso ristorante. Il luogo in questione si chiama “Dal Bolognese” e si trova a Milano. “Tutte dal Bolognese stasera?” si chiede una fan delle influencer.

“C’era anche la Ferragni, non vi siete viste?” scrive un follower di Giulia De Lellis. Un altro risponde: “Ma se si sono messe anche dei like..”. Insomma, pare proprio che le influencer abbiano scelto questo ristorante per la prima cena fuori, tuttavia, in molti credono che sia una strategia di marketing da parte dei proprietari.