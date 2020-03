Coronavirus, Chiara Nasti nella bufera per le unghie a tema virus

Scivolone per l'influencer: su Instagram posta una foto delle sue unghie con una singolare didascalia.

In questi giorni di emergenza per il nostro Paese, sono molti gli influencer accusati di essere superficiali a causa dei loro scivoloni sui social. L’ultima bravata è toccata a Chiara Nasti, la quale su Instagram conta più di un milione di followers.

CHIARA NASTI PUBBLICA UNO SCATTO E PARLA DEL CORONAVIRUS – L’influencer ha pubblicato su Instagram una foto alquanto singolare delle sue unghie. A quanto pare, la ragazza ha cercato di sdrammatizzare la situazione facendosi realizzare delle unghie a tema Coronavirus e aggiungendo la seguente didascalia: “Don’t panic!”. Chiara Nasti, inoltre, ha speso anche un momento per parlare di questo virus che sta spaventando l’Italia: “La situazione si sta aggravando. Io non ho le conoscenze mediche, sono una persona normale come voi, ma mi sento di dire che sono super vicina alle persone che vivono al nord. Mi hanno toccato le discriminazioni che hanno fatto all’estero. Siccome sono molto ipocondriaca, stavolta sono tranquilla: quello che sarà, sarà. Prendiamo tutte le precauzioni possibili. Dovete vedere le unghiette che mi sono fatta, coi batteri. Fate finta che l’ho preso anche io. Tranquilli, supereremo anche quella”.

CHIARA NASTI ATTACCATA SUI SOCIAL – Nonostante la buona fede dell’influencer, gli utenti sui social non hanno affatto voglia di scherzare su questo delicato argomento. Come da copione, anche Chiara Nasti è stata accusata di essere superficiale e di non dover divulgare messaggi così privi di contenuti, considerando il suo seguito di fan.