Coronavirus, contagi in aumento a causa di matrimoni, funerali e cene elettorali

La seconda ondata del virus sta chiaramente attraversando il nostro Paese, che solo nella giornata di ieri ha registrato oltre 4.000 nuovi contagi. Gli ospedali corrono ai ripari per evitare le situazioni verificatesi a marzo, tuttavia, per ora non si registrano criticità dato l’alto numero di asintomatici o sintomatici lievi.

Ma come ci siamo arrivati a questo punto? L’Italia, dopo le varie riaperture, ha saputo incassare il colpo a differenza di altri Paesi europei come Francia e Spagna, impegnate a contrastare oltre 10 mila contagi al giorno. La nostra penisola inizialmente ha mantenuto una buona percentuale, che purtroppo in questi giorni è drasticamente aumentata; vediamo come.

NUOVI FOCOLAI IN ITALIA – Spesso la movida tanto cercata dai giovani è stata incolpata come motivo principale dei nuovi focolai in Italia; tuttavia, le cose non stanno proprio così. Sebbene sicuramente una buona percentuale di contagi provenga proprio dagli agglomerati di giovani bisognosi di far festa la sera, diversi focolai sono scoppiati a causa di matrimoni, funerali, cene organizzate con troppi invitati e cene elettorali.

Quando il report del Ministero della Salute dice che i tre quarti dei focolai sono in ambito familiare, è solo una parte di tutta la strada che percorre il virus. Una fonte di contagio pesante e assai insidiosa non è tanto la cena a casa con mamma e papà, quanto gli eventi che riuniscono diversi nuclei familiari e di amici più allargati come matrimoni o funerali. Ieri ad esempio, a Cesena sono stati segnalati sette positivi, tutti avevano partecipato a un matrimonio; a Grottaglie in provincia di Taranto un matrimonio con 150 invitati e gli sposi positivi. Ora si sta facendo il tampone a tutti e una donna invitata è già risultata contagiata.

In provincia di Roma due funerali hanno causato circa 80 contagi, insomma, i numeri parlano chiaro e questi sono solo alcuni dei focolai in tutta Italia. Il premier Giuseppe Conte, infatti, ha lanciato un appello agli italiani ed esortato ad indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento sociale; due semplici regole che fanno la differenza.

COME PROCEDE LA SCUOLA? – Nonostante il turbolento inizio, pare che per ora non ci siano critici focolai nelle scuole, anche se la coincidenza temporale tra l’esplosione dei nuovi casi e l’inizio delle lezioni non può essere solo un caso. Bisogna necessariamente collegare l’inizio della scuola ai mezzi di trasporto affollati, luoghi dove il virus può viaggiare facilmente. Per ora, pare nessuno dei servizi di tracciamento delle regioni italiane abbia identificato focolai su treni e bus.