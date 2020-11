Coronavirus, Conte alla Camera: “Nuove misure, didattica a distanza, limiti a mobilità tra Regioni, chiusura a musei e centri commerciali nel weekend”

In queste ore, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha aggiornato la Camera dei deputati sui punti del nuovo Dpcm previsto per domani. Tante le novità, restrizioni più dure che hanno fatto infuriare le opposizioni. “Ad oggi la priorità è la salute dei cittadini” ha dichiarato il premier Conte.

Secondo il premier “il quadro è peggiorato rispetto alla prima ondata”, ma oggi “fino al 95% per cento delle persone presentano sintomi lievi”. Ha poi proseguito: “Non stiamo subendo una insostenibile pressione nei reparti di terapie intensiva ma registriamo un preoccupante affollamento, in particolare nelle terapie sub-intensive e nell’area medica in generale. Occorre poi alleggerire i pronto soccorsi”.

NUOVI PUNTI DEL DECRETO – Molto probabilmente entro stasera o domani verranno esposti ai cittadini i nuovi punti del Dpcm. Si parte dalla scuola, la didattica a distanza verrà estesa anche alle scuole medie e per tutte le superiori tra licei ed istituti professionali. Limiti di mobilità tra le regioni più a rischio, mezzi pubblici pieni solo al 50%.

I punti non sono finiti qui: nel nuovo Dpcm, Giuseppe Conte ha illustrato la chiusura dei musei, sale da bingo e scommesse. Inoltre, nelle scorse ore si era parlato di un coprifuoco alle 21, tuttavia, il premier non ha specificato l’orario riferendosi solo alla “tarda serata”.

Il decreto conterrà sia queste misure citate valide su tutto il territorio che norme più stringenti differenziate per Regioni, suddivise per fasce di rischio. “Nel prossimo Dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio e misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute” ha spiegato il presidente Conte.

ALLE OPPOSIZIONI – Il premier Conte ha poi nuovamente aperto al dialogo con le opposizioni: “Ho prospettato ai leader delle opposizione un tavolo di confronto con il governo, ma al momento questa proposta è stata rifiutata”. Tuttavia, ha specificato: “Se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilità: il governo è consapevole della piena responsabilità di ogni sua decisione”.