Coronavirus, Conte: “Se il tasso dei contagi si abbassa saremo sulla buona strada”

Giuseppe Conte, dopo giorni di silenzio, torna a parlare del momento difficile che il Paese sta attraversando per la seconda ondata di contagi da coronavirus. Dopo l’istituzione delle tre aree in cui è stato diviso tutto il territorio nazionale il primo ministro appare sereno e spera nella netta diminuzione dell’indice Rt, spaventosamente innalzatosi soprattutto nelle aree metropolitane.

La speranza è sempre quella di evitare un lockdown generalizzato come quello già vissuto in primavera. A riguardo Conte rimane fiducioso che le nuove misure cautelative avranno l’effetto sperato.

“Oggi confido che il tasso Rt si abbassi da 1,7“, chiosa il Presidente del Consiglio dei Ministri, “Vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa strada. Aspettiamo l’aggiornamento dei dati della curva epidemiologica. C’è una cabina di regia presso l’Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione delle Regioni. Oggi ci aspettiamo un aggiornamento sui livelli di rischio delle singole regioni. Questo comporterà conseguentemente che la cabina di regia, condividendo i dati con il Cts, indicherà quali sono le Regioni che meritano una nuova classificazione“.

Il riferimento è alla situazioni in cui dallo scorso dpcm di inizio mese versano le regioni italiane divise in aree a diversa intensità di intervento anti-contagio. I “colori” con cui sono state identificate infatti potrebbero subire grosse variazioni proprio in merito ai comportamenti che i cittadini metteranno in atto nei propri territori.

Prosegue Conte: “Non posso azzardare, non sono un indovino, ma seguo con attenzione quello che ci dicono gli esperti. Ci auguriamo che inizi l’appiattimento della curva, ma non sarebbe la fine del contagio”. Infine, una considerazione anche per l’ormai imminente periodi di feste che potrebbero svolgersi in tono minore. Il premier mantiene la calma e spiega: ” A dicembre non ci sarà catarsi liberatoria, dovremo seguire le norme ma eviteremmo misure più restrittive”.