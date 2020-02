Coronavirus, dall’OMS arriva la ricetta per fare l’Amuchina in casa

In questo periodo ci sono due beni diventati di lusso e sono praticamente introvabili. Stiamo parlando delle mascherine protettive della bocca e dell‘Amuchina, uno dei gel disinfettanti più conosciuti in Italia. In quasi tutte le farmacie italiane sono andati a ruba in seguito al contagio da Coronavirus e trovare un locale commerciale che le abbia ancora disponibili è un’impresa a dir poco ardua.

Quand’anche riusciate a trovare un negozio che ancora possegga uno di questi prodotti, preparatevi a sborsare una cifra fuori mercato per averli. Specialmente per quanto riguarda l’Amuchina, è partito immediatamente lo sciacallaggio di molti negozianti che hanno alzato in maniera esorbitante il prezzo del Gel arrivando a far pagare una comune boccetta da 80 mln anche 10€. Su internet, ovviamente, si sono visti prezzi addirittura superiori.

Sui social le persone hanno iniziato a fare di necessità virtù e sono cominciate a circolare ricette per fabbricare l’Amuchina in casa visto che la sua composizione sembra abbastanza semplice, ma anche in questo caso bisogna fare attenzione alle fake news, perché alcune di queste ricette non si rivelano poi veramente utili all’uccisione di germi e batteri.

Molti suggeriscono che l’Amuchina non sia altro che candeggina diluita e che quindi con acqua e l’1.15% di ipoclorito di sodio si abbia già la soluzione. Molti altri consigliano di aggiungere il sale, ma gli esperti dicono di fare attenzione ai dosaggi: se troppo bassi rendono il prodotto inutile.

Oltre che dai social è però arrivata anche la ricetta dall’OMS e dal Ministero della Salute che stanno consigliando prodotti a base di Alcol etilico o isopropilico. Secondo l’OMS per ottenere un litro di prodotto sono necessari: 833 mln di alcol etilico (al 96%), 42 mln di acqua ossigenata, 15 mln di glicerina o glicerolo al 98% e infine un litro di acqua distillata.