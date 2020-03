Coronavirus, De Laurentiis infastidito da Ospina, Llorente e Callejon: il motivo

Secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sarebbe rimasto infastidito da tre giocatori del Napoli. Si tratta di Ospina, Llorente e Callejon. A disturbare il presidente azzurro è stato un comportamento avuto dai suoi tesserati qualche sera fa.

Circa una settimana fa infatti, poco dopo l’annuncio di Giuseppe Conte volto a designare tutta l’Italia come zona rossa, parecchie persone si sono riversate ai supermarket per fare scorte alimentari. Tra queste, in un supermarket di Napoli, sono stati avvistati appunto Ospina, Llorente e Callejon. Il comportamento ha ovviamente infastidito e non poco Aurelio De Laurentiis, il quale ha provveduto a richiamarli telefonicamente.

Come ribadito più volte dal governo infatti fare scorte ai supermarket è deleterio oltre che assolutamente non necessario. I negozi alimentari vengono riforniti costantemente anche in questo periodo di quarantena. Uscire per fare la spesa è dunque consentito regolarmente.

Ospina, Llorente e Callejon, andando a fare scorte alimentari nella notte dell’emanazione del decreto, hanno dato un cattivo esempio alle persone. Essi inoltre hanno recato anche un danno d’immagine alla società ed alla città Napoli. De Laurentiis ha chiesto così ai tesserati maggiore attenzione, ricordando il loro essere personaggi pubblici.