Coronavirus, ecco come funzionano le restrizioni negli altri Paesi europei

La seconda ondata causata dal Covid-19 non è ancora terminata e i Paesi europei si preparano a fronteggiarla grazie anche all’aiuto delle campagne vaccinali iniziate nel mese di dicembre. L’Italia si prepara a concludere le vacanze natalizie e a varare nuove misure per contrastare l’epidemia; ecco come si stanno muovendo gli altri Paesi.

LA GERMANIA CONTINUA IL LOCKDOWN – Il governo tedesco, in associazione con i 16 Länder, ha deciso una proroga del lockdown fino al 31 gennaio che comporterebbe la chiusura di scuole, bar, ristoranti e molti negozi. “Tutti i Länder tranne due sono d’accordo per la fine di gennaio” ha riferito l’agenzia di stampa Reuters. Tuttavia, secondo altri organi di stampa, pare che la decisione finale verrà presa nella giornata di domani.

Il paese è reduce da una settimana molto pesante in cui per la prima volta è stato superato il dato dei mille morti in 24 ore. La popolazione è preoccupata ed è per questo che ha accettato senza troppi problemi le nuove restrizioni imposte dal governo.

IL REGNO UNITO IN UN CLIMA DI INCERTEZZA – A causa della variante inglese diffusasi a macchia d’olio, il Regno Unito ad oggi naviga in un clima di profonda incertezza. Le scuole secondarie saranno chiuse fino al 18 gennaio, ma oggi sono tornati tra i banchi solo alcuni bambini delle elementari in una parte di contee in Inghilterra.

Matt Hancock, ministro della Salute inglese, non ha escluso un terzo lockdown nazionale imminente sostenendo che il sistema attuale dei tier, ovvero le allerte locali suddivise in 4 livelli, “non è più sufficiente di fronte alla variante”. In un solo giorno, infatti, si sono registrati più di 50mila casi di Covid-19 a causa della variante inglese.

AUSTRIA IN LOCKDOWN FINO AL 24 GENNAIO – In Austria il lockdown durerà fino al 24 gennaio. L’opposizione ha bocciato inoltre la possibilità di farsi testare per poter accedere al lavoro e, pertanto, commercio, gastronomia, turismo e scuole resteranno chiuse almeno per altre tre settimane.