Coronavirus, ecco le regioni che potranno passare da zona rossa ad arancione nei prossimi giorni

Riunione in corso tra il premier Conte e i ministri Boccia e Speranza che incontrano i capigruppo e le regioni

La divisione in zone gialle, arancioni e rosse delle regioni stanno mostrando i primi frutti, basti pensare che dal 13 novembre i casi di Coronavirus registrati in Italia sono passati da 40mila a 25mila di ieri. Timidi miglioramenti che non devono farci abbassare la guardia, almeno fino all’arrivo del vaccino. I dati dei decessi è ancora molto grave, ieri 722 morti e martedì 853 che portano al totale di 52.028 dall’inizio dell’epidemia.

Oggi il premier Giuseppe Conte, accompagnato dai ministri Boccia e Speranza, si è riunito con i capigruppo e le regioni per decidere le sorti del Paese in vista del nuovo Dpcm del 4 dicembre. Ci saranno dei cambiamenti per permettere a tutti i cittadini di poter godere di qualche momento di libertà ma anche restrizioni molto più severe per contenere ulteriori contagi sotto i giorni di festa.

REGIONI DA ROSSE AD ARANCIONI – Nella riunione di domani, invece, si deciderà se far passare alcune regioni da rosse ad arancioni e quindi, di conseguenza, allentare le misure restrittive. Caso emblematico è quello di Lombardia e Piemonte, entrate già di diritto nella zona arancione ma legalmente ancora in quella rossa per il controllo dei dati.

Le due regioni attualmente, appunto, si trovano in zona rossa ma potrebbero passare già nei prossimi giorni alla fascia intermedia. “Ci stiamo confrontando col governo. Non so se partiremo il lunedì oppure già il sabato. Ma noi siamo pronti” ha dichiarato nella giornata di ieri l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera.

Anche il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è ottimista sul passaggio di colore della sua regione: “Il Piemonte sta uscendo dalla zona rossa, tra pochi giorni saremo arancioni. Io penso che saremo arancioni tra l’1 e il 3 dicembre perché l’Rt quando andammo in zona rossa era 2.16 e nell’ultimo report di venerdì era di 1.1. Questo significa che il contachilometri del contagio ha rallentato e rallentato molto”.