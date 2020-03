Coronavirus, ex Uomini e Donne svela: “Ho i sintomi del virus, non sottovalutatelo”

L’Italia sta affrontando l’emergenza Covid-19, chiamato comunemente Coronavirus. Ieri sera Giuseppe Conte in diretta sui canali principali ha dichiarato che sarà impossibile spostarsi da un comune all’altro o da una regione all’altra se non per motivi strettamente necessari come il lavoro o la salute. Questa mattina un ex protagonista di Uomini e Donne ha svelato di avere i sintomi del virus.

LEONARDO GRECO FA UN APPELLO SU FACEBOOK – Stamattina l’ex Uomini e Donne ha fatto un appello ai suoi fan su Facebook poiché ha gli stessi sintomi del coronavirus nonostante i test siano risultati negativi.

“Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista. Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco” ha esordito l’uomo. “Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ossigeno per non avere problemi a respirare… Ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale. Mi hanno già fatto due tamponi per il Covid-19, entrambi risultano negativi, me ne hanno fatto un terzo questa mattina perché quello che ho è la sintomatologia di questo virus” ha dichiarato commosso Greco. “Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo, non si ammalano solo i ‘vecchi’… Pensate a voi, pensate ai vostri cari, l’unico modo per aiutarci è stare a casa, fatelo per favore. Spero che la mia testimonianza possa servire” ha concluso l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi.

IN MOLTI ADERISCONO ALLA CAMPAGNA #IORESTOACASA – Da alcuni giorni diversi vip e gente dello spettacolo hanno aderito alla campagna #iorestoacasa per sensibilizzare i cittadini italiani su questo delicato argomento. Lo scopo è quello di prevenire i contagi poiché gli ospedali italiani sono quasi al collasso e i posti in terapia intensiva stanno diminuendo vertiginosamente. Meno contagi ci saranno, più aiuteremo il nostro sistema sanitario.