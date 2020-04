Coronavirus, fa la spesa 11 volte in un giorno: anziana multata

Le misure varate dal Governo Conte per arginare l’emergenza coronavirus stanno mostrando i primi effetti positivi. Dai dati forniti dalla Protezione Civile nella giornata di ieri sono emersi “solo” 1941″ nuovi positivi, segno che lascia intravedere la luce in fondo al tunnel, ma per uscirne definitivamente servirà restare ancora in casa.

Nonostante siano ancora in atto misure molto restrittive, c’è chi non si attiene alle regole e continua ad uscire frequentemente di casa senza alcuna necessità o solamente per prendere un po’ d’aria.

E’ il caso di un’anziana di Grado, multata per essersi recata a fare la spesa ben 11 volte in un solo giorno.

La Polizia Locale ha notato la donna già nel corso della giornata e più volte l’ha invitata a tornare a casa. Quando i vigili l’hanno incontrata per l’undicesima volta non hanno potuto fare a meno di sanzionarla.

La donna ora sarà costretta a pagare una multa da 280 euro (se pagata entro trenta giorni, in caso contrario la cifra salirà a 400 euro). A riportare la notizia è il quotidiano Il Piccolo.