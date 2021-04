Coronavirus, Fabrizio Pregliasco: “Il Covid diventerà endemico, sarà meno fastidioso ma resterà con noi”

L’Italia si prepara a ripartire da lunedì 26 aprile, con la maggior parte di regioni che diventeranno gialle. Il premier Draghi è stato chiaro: ripartire ma con sicurezza e soprattutto portando avanti la campagna vaccinale. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha fatto il punto della situazione alla trasmissione Timeline su SkyTg24.

LE PAROLE DI PREGLIASCO – “Il Coronavirus diventerà endemico, sarà meno fastidioso ma resterà con noi. Per questo dovremmo fare come Israele che ha già cominciato a prenotare i vaccini aggiornati per il 2022” ha esordito il virologo, consigliando di prendere come esempio l’Israele, il quale ha revocato anche l’obbligo di mascherine all’aperto.

“Siamo arrivati alla pandemia di Covid-19 con la guardia bassa, dobbiamo ripensare ai piani pandemici sapendo che ogni nuovo virus che emergerà ci potrà fregare. Le pandemie hanno segnato la storia, pensiamo alla peste nel Medioevo. Io credo che si debba sfruttare questa occasione e sistemare al meglio cose dal punto di vista dell’organizzazione e della medicina territoriale che deve essere ripensata” ha continuato Fabrizio Pregliasco.

“Dovremo abituarci ad una convivenza civile col virus, Israele, che ha appena fatto decadere l’obbligo di mascherina all’aperto, ha prenotato vaccini aggiornati per il 2022. Diventerà endemico e meno fastidioso ma resterà qui con noi” ha spiegato il virologo. Per quanto riguarda, invece, la decisione del premier Draghi?

“È una richiesta arrivata dalla società ma ci sarà un prezzo da pagare, perché aumentando il numero dei contatti aumentiamo la possibilità di infezione. Le persone devono essere responsabili perché se tutti volessimo colmare le mancanze che abbiamo avuto in questo periodo non sarà buona cosa. Sono d’accordo con il mantenimento del coprifuoco alle 22, proprio per limitare ulteriormente le possibilità di contatto. A tutto ciò si dovrà unire una velocizzazione della campagna di vaccinazione” ha precisato Pregliasco.

“Dobbiamo vaccinare dai 60 anni in poi e organizzare strutture ad hoc, accompagnandole anche ad interventi domiciliari per le persone più vulnerabili, anche se è più complicato e gli attuali vaccini sono meno maneggevoli. Vaccino Johnson&Johnson? Io spero che non ci sia cacofonia della comunicazione come c’è stata su AstraZeneca. Vediamo tanta esitazione e dubbi per gli eventi avversi e spero che a livello delle autorità nazionali ci sia un unico modo di approcciare. Potrebbe essere somministrato a tutti, che è anche quello che è stato detto su AstraZeneca. Spero in una sincronia di decisioni tra le Nazioni” ha concluso il virologo.