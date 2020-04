Coronavirus fase 2: il post di Giuseppe Conte, un piano d’azione strutturato dall’impronta nazionale

Ormai ci siamo, l’inizio della fase 2 è cominciato. La tanto attesa “convivenza con il COVID-19“. La paura cederà lentamente il posto alla coordinazione per rimettere in moto il bel paese, con i dovuti tempi. In tal senso, Giuseppe Conte pubblica un post su Facebook per aggiornare gli italiani ancora costretti a casa.

GLI SFORZI DEL GOVERNO E DEI CITTADINI – In primo luogo, il Premier elogia gli sforzi e i sacrifici compiuti dai suoi compatrioti. Non esita a chiarire subito che la quarantena non verrà di certo annullata prima del 3 maggio, come annunciato. Ma assicura al popolo che il Governo sta lavorando attivamente per rendere al più presto possibili eventuali allentamenti.

La massima priorità è salvaguardare la salute dei cittadini, perciò, onde evitare che la curva dei contagi risalga, fino alla suddetta data uscire non sarà possibile.

UN PROGRAMMA “SCIENTIFICO” – Conte continua affermando di non potersi affidare all’improvvisazione. Il piano per riaprire alcune specifiche attività, e di conseguenza a poco a poco l’economia dell’Italia, deve essere ben strutturato e articolato. “Scientifico”, come dice lui, e con un’impronta nazionale.

Il Presidente del Consiglio descrive in seguito il team con cui lavora giorno e notte per riprendere in mano la situazione. Angelo Borelli, Domenico Arcuri, Silvio Brusaferro e Vittorio Colao. I quali contribuiscono rispettivamente alla parte operativa con la Protezione civile, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuali e apparecchiature medicali, l’analisi della curva epidemiologica, ed infine la stesura del piano d’azione.

Conte conclude promettendo che: «Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio».