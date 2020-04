Coronavirus: fase 2 in arrivo, nuova app per autocertificazione e geolocalizzazione

Siamo vicini a quello che viene chiamato la Fase 2. Il passo successivo, e si spera decisivo, del contenimento del COVID-19. In tal senso molte saranno le novità, tra cui un’app speciale.

L’APP – “La fase 2 sarà molto più articolata, con una batteria ulteriore di strumenti, una app sui contagi. Gli italiani che lo vorranno potranno essere tracciati nelle loro relazioni”. Questo aveva dichiarato qualche giorno fa Vittorio Colao, direttore amministrativo di Vodafone. Ma quindi di cosa si tratta esattamente?

Semplice! Lo scopo dell’applicazione è quello di favorire la presentazione dell’autocertificazione, in quanto non tutti i cittadini sono provvisti di stampanti domestiche. Addio quindi alla versione cartacea e alle numerose ulteriori iterazioni dello stesso documento, ora il tutto sarà gestito digitalmente.

CONTROLLO SPOSTAMENTI – Tuttavia questo non è l’unica novità riguardo tale app. Sarà infatti dotata anche di un elaborato sistema di monitoraggio degli spostamenti. Ogni italiano soggetto a restrizioni, ovvero contagiato dal Coronavirus, non potrà uscire da casa.

Se dovessero farlo, l’app non solo invierà un segnale d’allarme alle forze dell’ordine, ma ricostruirà il percorso compiuto dall’utente per capire se ha incontrato, e di conseguenza infettato, qualcuno. L’idea è simile a quanto visto in Corea e potrebbe essere una valida soluzione per “controllare” il diffondersi del virus. L’app sarà disponibile sia per IOS che per Android.