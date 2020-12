Coronavirus, folla a Riccione per le luci di natale: è polemica

Il nuovo Dpcm del 4 dicembre è entrato in vigore solo da qualche giorno, che sono già scoppiate le polemiche in alcune delle maggiori città italiane. L’Italia, almeno per queste due settimane, si prepara ad essere un lungo corridoio di regioni gialle (o al massimo arancioni) per permettere all’economia di respirare ma, allo stesso tempo, di dare tregua ai cittadini.

IL CASO DI RICCIONE – Tuttavia, essere passati in zona gialla deve aver confuso molti cittadini, i quali hanno forse inteso un “via libera” a tutto. Il caso che sta circolando in queste ore è quello della città di Riccione, investita da una folla di persone in occasione delle luminarie natalizie.

Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione comunale aveva promosso l’inaugurazione del Riccione Christmas Star prevista oggi con uno show di una nevicata finta, fatta di schiuma, a partire dalle 17 fino alle 20, a cadenza oraria. Questo evento ha attirato parecchi cittadini, prima del passaggio alla zona gialla avvenuto oggi. Ovviamente, questi maxi assembramenti hanno suscitato parecchie polemiche e c’è chi ha denunciato l’accaduto.

“Oggi ho visto in qualche località della mia regione zone troppo affollate, assembramenti così rischiano di farci tornare in zona arancione. Bisogna avere grande responsabilità perché una terza ondata non ce la possiamo permettere, anche per rispetto di quei professionisti della sanità che da febbraio non sanno più distinguere il giorno dalla notte e la domenica dal lunedì” ha detto Stefano Bonaccini, governatore di regione a Stasera Italia, su Rete 4.

“Le immagini della folla in viale Ceccarini per l’accensione delle luci di Natale sono molto gravi e dimostrano la totale irresponsabilità di chi, sindaco in testa, ha permesso un simile evento nel bel mezzo di una pandemia” ha contestato la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. E ancora, il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi: “Se si crea l’evento di richiamo come a Riccione, poi non possiamo accusare la gente di imprudenza”.