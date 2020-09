Coronavirus, Francia riduce la quarantena da 14 a 7 giorni: proposta in Italia

La seconda ondata del virus pare essere definitivamente arrivata in Europa, dove Francia e Spagna stanno registrando oltre mille casi di contagio al giorno. In Italia, almeno per il momento, la situazione non è così critica e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha escluso una nuova quarantena nazionale. Nonostante la Francia sia uno dei paesi europei più colpiti dalla nuova ondata, il ministro della Salute Olivier Véran ha fatto un annuncio importante.

LA FRANCIA RIDUCE IL PERIODO DI QUARANTENA – Generalmente, se si contrae il virus o si entra in contatto con un potenziale positivo, occorre passare un periodo di quarantena corrispondente a 14 giorni. Tuttavia, la Francia ha deciso di ridurre questi giorni da 14 a 7 spiegando i motivi di tale decisione.

“Siamo più contagiosi nei primi 5 giorni dopo l’apparizione dei sintomi o che seguono la positività di un tampone. In seguito, la contagiosità diminuisce in modo molto netto, e dopo una settimana resta ma molto debole” ha spiegato il ministro della Salute francese.

Inoltre, questa decisione aiuterebbe la maggior parte del popolo francese a rispettare le regole poiché “registriamo che gran parte dei francesi non rispetta la quarantena”. Il mondo dell’imprenditoria ha reagito positivamente all’intenzione del governo francese di dimezzare il periodo di quarantena. “Sarebbe una piccola boccata d’ossigeno per le aziende in termini organizzativi. Sarebbe benvenuto” ha dichiarato il presidente della Confederazione delle Piccole e Medie Imprese, François Asselin.

L’ITALIA MIRA AL MODELLO FRANCESE – Il nostro governo sta pensando seriamente di prendere in considerazione questa proposta, così come altri paesi europei. Il modello francese sembrerebbe essere efficace e mette d’accordo gran parte della popolazione. “Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni” ha spiegato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.