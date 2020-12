Coronavirus, Germania in lockdown da mercoledì al 10 gennaio: “Dobbiamo agire”

La Germania chiude le porte e inizia un nuovo lockdown molto più ferrato a partire da mercoledì 16 dicembre fino al 10 gennaio. La decisione è arrivata in queste ore ed è stata presa dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e i governatori dei Laender. Questa scelta era nell’aria già da diversi giorni, quando il Paese ha notato il fallimento del cosiddetto lockdown light.

NUOVO LOCKDOWN NATALIZIO – La Germania ha deciso di sacrificare le feste natalizie per superare questa seconda nuova ondata che sta mettendo in ginocchio il Paese e il sistema sanitario. Solo qualche giorno fa abbiamo assistito alle lacrime di Angela Merkel dovute al numero alto di casi di contagio e di decessi; per questo motivo, non si faranno sconti a nessuno.

Oltre a ristoranti, centri sportivi, locali e istituzioni culturali, chiuderanno anche i negozi e ci sarà una stretta sulle scuole, asili e parco giochi. Per le feste sarà possibile riunirsi per un massimo di 5 persone di due nuclei familiari; ma nessuna eccezione per il Capodanno, vietati anche fuochi d’artificio. “Le misure stabilite il 2 novembre non hanno agito a sufficienza” ha spiegato in conferenza stampa la cancelliera tedesca. “Sappiamo che il sistema sanitario è già molto affaticato. Serve un’azione urgente. L’obiettivo resta che si torni alla possibilità di ricostruire le catene di contatto. Dobbiamo agire e agire in questo momento“ ha aggiunto la Merkel.

“Stamattina non ci sono state lunghe trattative sui dettagli, perché oggi la situazione è diversa. Il coronavirus è fuori controllo. Ecco perché ora abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale. Il motto ora deve essere tutto o niente. La pandemia è una catastrofe“ ha aggiunto Markus Soeder, presidente della Baviera, citando anche il caso di Bergamo.

Per le categorie colpite dal lockdown, il contributo massimo accessibile alle imprese sarà alzato da 200mila a 500mila euro, ha annunciato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. “Dall’inizio della pandemia non abbiamo mai lasciato sole le nostre imprese” ha dichiarato Scholz.