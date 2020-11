Coronavirus, Giovanni Toti sugli anziani: “Non sono indispensabili”. Dopo il tweet è polemica

In queste ore è scattata una forte polemica a seguito di un tweet pubblicato da Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, sul suo profilo Twitter personale. I contagi nella penisola continuano ad aumentare e quasi certamente, il premier Giuseppe Conte firmerà un nuovo Dpcm per dare inizio ad un “lockdown light” stile Germania e Francia.

IL TWEET DI GIOVANNI TOTI – “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate“, queste sono le parole che in queste ultime ore stanno indignando i cittadini.

Il presidente della Regione Liguria, riportando i fatti della giornata e gli ultimi dati sull’epidemia, ha ritenuto opportuno escludere gli anziani poiché “non indispensabili” per far girare l’economia. Dopo la pubblicazione del tweet, in tanti hanno commentato principalmente sul web tali dichiarazioni.

SELVAGGIA LUCARELLI CONTRO TOTI – Inutili le scuse e le giustificazioni del presidente della Regione Liguria. Selvaggia Lucarelli è stata una delle prime a commentare le parole di Toti sul web tirando in ballo anche Silvio Berlusconi. “Uno dei tanti anziani che per te possono essere sacrificabili ha creato te professionalmente in Mediaset (e politicamente in Forza Italia) e ha creato l’azienda che paga lo stipendio a tua moglie, direttore di Videonews” ha commentato la giornalista de Il Fatto Quotidiano.

LE SCUSE DI GIOVANNI TOTI – Dopo lo scivolone sugli anziani, Giovanni Toti ha pubblicato una serie di tweet in difesa di questi ultimi e ha concluso così: “Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore del social media manager e per questo ha generato fraintendimenti. Chiediamo scusa. Negli altri post è comprensibile il senso delle nostre affermazioni”.