Coronavirus, Giuseppe Conte: “Comportamento gravissimo, non vanifichiamo gli sforzi fatti”

Pian piano, in Italia si sta ritornando alla normalità. Dopo il periodo buio dovuto al Coronavirus, la nazione si sta riprendendo e stanno riaprendo quasi tutte le attività. Prima di esultare, però, bisogna aspettare almeno le prossime due settimane per vedere i risultati dell’apertura.

Grazie al lockdown, infatti, il numero dei nuovi contagiati, decessi e terapie intensive è diminuito in modo drastico, così come è aumentato sporadicamente il numero dei guariti. Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione su alcuni aspetti, tra cui quanto successo ai Navigli di Milano. Ecco quanto evidenziato.

“Le immagini di Milano piena di gente sui Navigli per l’aperitivo? Comportamenti gravissimi. Se non si rispetta il distanziamento rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti e tornare a un lockdown, anche se circoscritto, con danni ancora più gravi per la nostra economia. Ma ho fiducia che continuerà a prevalere il buon senso degli italiani“

“Saranno mesi molto difficili, siamo di fronte alla prova più dura dal Dopoguerra. Avremo una brusca caduta del Pil e le conseguenze economiche saranno molto dolorose. Il governo ce la sta mettendo tutta e continuerà a operare con la massima determinazione per garantire la tenuta sociale ed economica del Paese e renderlo più competitivo, più equo e inclusivo”.

Il Premier Conte, però, ha lasciato anche un messaggio incoraggiante: “Quest’estate non staremo al balcone e la bellezza dell’Italia non rimarrà in quarantena. Potremo andare al mare, in montagna, godere delle nostre città. E sarebbe bello che gli italiani trascorressero le ferie in Italia, anche se lo faremo in modo diverso, con regole e cautele. Attendiamo l’evoluzione del quadro epidemiologico per fornire indicazioni precise su date e programmazione”.