Coronavirus, il governo agisce sui trasporti: “50% della capienza sui mezzi pubblici”

Una delle questioni più discusse è stata quella relativa alla capienza massima dei trasporti da attuare durante l’epidemia per prevenire i contagi. I cittadini non hanno ben accolto la decisione del governo di chiudere piscine, ristoranti, musei e tutti luoghi dove generalmente si può rispettare la regola di non assembrarsi; cosa che purtroppo non accade sui mezzi pubblici.

IL GOVERNO INTERVIENE SUI TRASPORTI – In queste ore, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto sulla questione trasporti e nel nuovo Dpcm che probabilmente verrà presentato oggi alla popolazione, saranno introdotte nuove restrizioni anche su questo argomento.

“La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre” ha spiegato Conte nell’Aula di Montecitorio. Le misure saranno differenziate per Regioni con una divisione in tre fasce di rischio, in base a un coefficiente di rischio, che si otterrà combinando diversi parametri. L’indice Rt nazionale è di 1,7 ma in alcune zone è più alto.

“Esiste un’alta probabilità che 15 Regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese” ha dichiarato il premier Conte. Nel Dpcm ci saranno misure a livello nazionale, una tra queste proprio la capienza dei mezzi di trasporto pubblici nelle diverse città italiane.

Fino ad ora la soglia consentita era pari all’80% della capienza, ma le immagini di assembramenti delle scorse settimane hanno costretto il governo a diminuire ulteriormente il numero: dall’80% si passerà al 50%. Dopo l’intervento del presidente del Consiglio, il centrodestra chiede di “adottare iniziative per il potenziamento del trasporto pubblico locale, volte a garantire un adeguato distanziamento su tutti i mezzi pubblici, anche attraverso la stipula di convenzioni con gli operatori privati, al fine di garantirne l’operatività in condizioni di sicurezza per i relativi utenti e operatori”.

Le altre misure previste riguardano i centri commerciali, che chiuderanno nei fine settimana, ad eccezione di farmacie, alimentari ed edicole. Anche musei, mostre, sale da gioco e scommesse verranno chiuse al pubblico.