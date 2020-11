Coronavirus, il Governo convoca le Regioni: ecco le nuove restrizioni

La suddivisione delle regioni italiane per fasce di rischio sta registrando i primi timidi segnali, seppur non basta per contrastare l’epidemia in atto. Per questo motivo, in questi giorni il premier Conte ha fatto sapere che non avrebbe escluso totalmente un nuovo lockdown generalizzato. Tuttavia, oggi alle 16 ci sarà una riunione tra Governo e Regioni per decidere nuove restrizioni.

TRE LIVELLI DA SEGUIRE – Secondo il governo, ci si deve muovere su tre livelli molto importanti: dapprima le ordinanze imposte dal governo stesso, che stabilirà domani il cambiamento di alcuni colori di regioni. L’attesa principale è la Campania che potrebbe passare da zona gialla a rossa. Il secondo livello da seguire è quello dedicato alle ordinanze regionali e il terzo è quello dei sindaci. Per evitare il blocco totale, infatti, i sindaci delle zone gialle stanno organizzando misure ancora più restrittive di quelle governative.

ROMA – Nella capitale, dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana, ci saranno nuovi controlli mirati. Le misure ci saranno soprattutto nel centro della città con piazze e strade con ingressi scaglionati.

BOLOGNA – A Bologna tutti gli eventi saranno cancellati e vietati, anche gli artisti di strada e manifestazioni. Il Comune specifica che rimangono in vigore, inoltre, le ordinanze che vietano l’accesso e lo stazionamento in piazza San Francesco (dalle 20 alle 6), piazza Verdi (dalle 18 alle 6); la parte di piazza Aldrovandi davanti ai civici 12 e 12/A-B-C (dalle 18 alle 6).

COPRIFUOCO A BARI E GENOVA – Nelle due città è stato imposto il coprifuoco dalle ore 21, fino alle 2 di notte a Bari e fino alle 6 del mattino a Genova. A Bari, inoltre, Sarà anche anticipata alle 19 la chiusura dei negozi e vietato l’ingresso allo skatepark. A Firenze, invece, il weekend saranno chiusi bar e ristoranti, tuttavia, si sta valuntando anche la chiusura di alcune piazze e strade.