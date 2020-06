Coronavirus, il Policlinico Federico II di Napoli è “Covid-free”

“Il paziente è stato trasferito nel reparto di degenza ordinaria di Malattie Infettive per la prosecuzione delle cure. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari che in questi mesi hanno assistito i pazienti coniugando percorsi efficaci di diagnosi e trattamento con l’umanizzazione delle cure, quanto mai necessaria in questa malattia“.

Con queste parole, la direttrice Anna Iervolnino ha annunciato che il policlinico di Napoli Federico II è ora Covid-free. Anche l’ultimo paziente positivo al Coronavirus, è guarito.

“Si chiude così l’esperienza più dura di questi mesi, ma siamo pronti qualora ce ne fosse bisogno, anche se speriamo di no, a riattivarci nuovamente“.

“Ad ogni modo, con una seconda terapia intensiva con 8 posti letto nessun’attività chirurgica subirà più interferenze“, conclude Iervolino.

Al momento la situazione in Campania non sembra destare preoccupazioni. Negli ultimi giorni, infatti, la situazione è migliorata e zero casi sono stati registrati quasi in tutta la settimana.

In via generale, comunque, l’intera Italia sta riuscendo a sconfiggere pian piano il temibile Covid-19. Sia per i nuovi contagi che per i decessi, infatti, la situazione è ormai sotto controllo e i nuovi contagi giornalieri oscillano sempre sotto i cinquecento ogni giorno con il maggior numero dei casi nella regione Lombardia.