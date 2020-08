Coronavirus, il presidente De Luca: “Non preoccupiamoci, ora siamo noi a cercare i positivi”

Il Coronavirus, anche in Italia, è ritornato con numeri importanti. Dopo una pausa con un rallentamento importante dei contagi, da qualche settimana la preoccupazione è tornata. Soprattutto in Campania, si è assistito ad un aumento esponenziale.

A parlare del virus ci ha pensato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha inviato i cittadini a rispettare le regole sottolineando che “nel momento in cui si riapre tutto si viene risucchiati nella situazione generale del nostro Paese. In questo momento stiamo cercando di attuare un piano di sicurezza e prevenzione, anticipando in Campania decisioni prese dopo dal governo nazionale, come il 12 agosto per rendere obbligatori i controlli per chi veniva dall’estero e individuare i contagi“.

“Dobbiamo cominciato a fare controlli anche per chi viene da Gran Bretagna, Egitto, Stati Uniti, Brasile….dobbiamo far fronte ad una ondata di rientri dalle ferie e stringere i denti perché quest’onda dei rientri si esaurirà nei prossimi 10-15 giorni“.

Nonostante l’aumento dei casi, De Luca sottolinea che la situazione è diversa rispetto a qualche mese fa, dal momento che ora si cerca di scoprire subito i nuovi contagi e che quindi, i numeri degli ultimi giorni, possono anche rappresentare un fatto positivo per il futuro scovando in tempo gli asintomatici.

“Per ogni positivo che individuiamo ci risparmiamo guai seri da qui a un mese. Non preoccupiamoci di aumento dei contagi, dobbiamo anzi cercare oggi i positivi, farlo oggi. I positivi in gran parte sono asintomatici e se non li troviamo per tempo avremo centinaia di persone che andranno in giro a diffondere il contagio“.