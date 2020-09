Coronavirus, in Alto Adige primo caso di virus in un asilo

In un asilo di lingua tedesca di San Candido un bambino ha accusato i sintomi del coronavirus il primo giorno di scuola. In quarantena 20 famiglie.

La riapertura delle scuole è un tema che preoccupa la maggior parte delle famiglie italiane. A livello nazionale, le scuole ripartiranno dalla metà di settembre ma alcune regioni hanno già dato il via libera. I primi a tornare tra i banchi, infatti, sono stati gli studenti di Bolzano e dell’Alto Adige, dove inizia generalmente prima delle altre regioni.

PRIMO CASO DI COVID IN UN ASILO – Tuttavia, nonostante le buone intenzioni di ricominciare in sicurezza, un asilo di lingua tedesca di San Candido ha registrato il primo caso di coronavirus. Il soggetto in questione è un bimbo, il quale ha accusato i sintomi del virus il primo giorno di scuola, lunedì 7 settembre.

La notizia della positività del piccolo è stata diffusa dall’assessore provinciale Philipp Achammer durante la trasmissione in lingua tedesca di Rai Suedtirol, “Pro und Contra”. Le condizioni di salute del bambino, comunque, non sono affatto gravi ma i suoi 20 compagni di classe e le rispettive famiglie sono finite inevitabilmente in quarantena. I locali della scuola sono stati disinfettati ma l’asilo non chiuderà per permettere a tutti di riprendere la vita scolastica.

“La cosa più importante è che il bambino stia bene” ha commentato la sindaca Rosmarie Burgmann. L’assessore Philipp Achammer, invece, ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole per evitare il più possibile nuovi focolai.

Tutti, in Alto Adige, sono tornati in classe lunedì scorso, 7 settembre. Sono 91.797 i bambini e ragazzi che lunedì mattina sono tornati all’asilo e sui banchi di scuola dopo una pausa durata da marzo scorso per tutto il periodo della quarantena.