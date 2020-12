Coronavirus, in arrivo un farmaco per garantire l’immunità

Un farmaco destinato alle fasce più fragili e che possa garantire l'immunità per un periodo di tempo limitato: le ultime news dal The Guardian

La corsa al vaccino anti-Covid è iniziata e a partire da oggi, almeno in Italia, verrà somministrato agli operatori sanitari, operatori delle RSA e anziani dagli 80 anni in su. Tuttavia, si sta cercando di mettere a punto anche un farmaco da affiancare al vaccino e in grado di sconfiggere una volta per tutte questo virus.

I DETTAGLI DEL THE GUARDIAN – Il quotidiano britannico The Guardian ha svelato le ultime notizie su questo farmaco anti-Covid. Gli scienziati britannici, per l’appunto, hanno avviato i test su un farmaco in grado di evitare che un soggetto esposto al coronavirus sviluppi la malattia. Secondo il quotidiano, infatti, sarebbe in grado di garantire una sorta di immunità immediata.

La terapia potrebbe garantire l’immunità ai soggetti più a rischio dai 6 ai 12 mesi ed è basata sugli anticorpi monoclonali. Questo farmaco potrebbe rivelarsi molto utile per evitare focolai o eventualmente per famiglie al cui interno si è registrato un caso positivo. Inoltre, come vi abbiamo anticipato, potrebbe garantire l’immunità ai soggetti più a rischio come anziani e ospiti di RSA o pazienti ricoverati in ospedale.

Lo studio sul farmaco anti-Covid è guidato dalla professoressa dell’University College London Hospitals NHS Trust (UCLH) e virologa, Catherine Houlihan, la quale ha dichiarato: “Se riuscissimo a dimostrare che questo trattamento funziona e può evitare che le persone esposte al virus arrivino a sviluppare il Covid-19, si aggiungerebbe un ulteriore elemento all’arsenale di armi che viene sviluppato per combattere questo terribile virus”.

Il farmaco è stato sviluppato, appunto, dall’UCLH in collaborazione con AstraZeneca, azienda farmaceutica che insieme all’università di Oxford ha creato uno dei vaccini che saranno utilizzati contro il coronavirus. Questo farmaco potrebbe essere disponibile da marzo o aprile, qualora dovesse essere approvato al termine dei trials. Tuttavia, la difficoltà è legata principalmente ai costi, in genere molto elevati.