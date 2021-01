Coronavirus, in Campania circola la variante inglese: colpite tre persone a Sapri

La variante inglese del Covid-19, chiamata così poiché scoperta nel Regno Unito già a settembre, spaventa e i cittadini si chiedono se i vaccini possano in qualche modo proteggerli anche da essa. In Campania, tre persone sono state colpite da questa variante del virus, vediamo come.

VARIANTE INGLESE IN CAMPANIA – A Sapri, in provincia di Salerno, tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultate positive alla variante inglese del Coronavirus. Questi tre casi sono stati individuati grazie al protocollo di collaborazione tra l’Asl di Salerno e l’Università degli studi di Salerno con l’obiettivo di identificare le nuove varianti.

I tre casi positivi alla variante inglese sono emersi all’ospedale di Capri, sono appartenenti alla stessa famiglia ma non si sa come abbiano contratto il virus. Come tutti i sintomatici, presentano tosse e febbre. Le autorità sanitarie ora temono che la variante possa circolare in fretta per tutta la Campania, portando una forte impennata di contagi.

Il Mattino ha spiegato che a consentire le indagini molecolari è stato il Laboratorio di Medicina molecolare e genomica dell’Università di Salerno, diretto dal professor Alessandro Weisz, con l’aiuto del sequenzimetro Ngs di tamponi positivi al Covid-19 identificati nel Laboratorio di Biologia molecolare dell’ospedale di Eboli.

LE CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE INGLESE – Scoperta nel Regno Unito già da settembre, la variante inglese del Covid-19 non sarebbe più letale ma sicuramente più contagiosa. Gli esperti ci hanno fatto sapere che questa variante non risulterebbe più pericolosa del ceppo originario ma solo più contagiosa. Tuttavia, questo permette al virus di colpire più persone, le quali potrebbero aver bisogno degli ospedali, già in evidente difficoltà. In Italia sembrerebbe essere ancora sotto controllo, a differenza di altri Paesi europei.