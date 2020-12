Coronavirus in Campania, ottime notizie: in calo il numero di terapie intensive

Non solo brutte notizie in questo 2020. Come riportato nelle ultime ore da Il Mattino, la situazione in Campania sembra in netto miglioramento. Le misure drastiche adottate dalla regione per combattere il Coronavirus stanno dando i suoi frutti, nonostante alcuni numeri rimangano ancora molto alti.

Se da un lato infatti la Campania continua ad avere un numero di positivi troppo elevato (circa 84.700, la seconda regione d’Italia per questo dato), dall’altro lato ciò che fa essere cautamente ottimisti è il dato relativo ai posti letto occupati dalle terapie intensive.

Rispetto a 10-15 giorni fa infatti, si è registrato un decremento di ben 60 malati in condizioni gravi. Un dato molto positivo che permette quindi al sistema sanitario campano di respirare e di mantenersi ben lontano dal collasso.

Ovviamente non è ancora tempo di festeggiare poiché si rischierebbe di abbassare troppo la guardia, eppure la strada tracciata sembra funzionare ottimamente. Il contagio deve essere contenuto il più possibile fino all’arrivo dei vaccini, che finalmente, si spera, porranno fine alla pandemia mondiale.

Fino ad allora sarà mantenuta la strada del rigore, quantomeno in Campania. La speranza è che comunque queste feste non facciano impennare i dati drasticamente, in modo da non buttare all’aria tutto quanto di buono fatto fino ad oggi.