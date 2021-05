Coronavirus, in Sardegna si entra solo con tampone negativo o vaccino

La Sardegna non vuole ripetere lo stesso errore di qualche mese fa. La regione, attualmente in zona gialla, conferma la linea di prudenza: per accedere all’isola sarà necessario un tampone effettuato 48 ore prima o eventualmente un documento che attesti la vaccinazione.

SARDEGNA BLINDATA – Prima regione a diventare bianca e successivamente sprofondata in zona rossa. Poi da arancione a gialla, la Sardegna ha vissuto momenti molto delicati, soprattutto a causa del forte aumento dei contagi in questi mesi. Nonostante ora sembra che la curva epidemiologica si sia assestata, il governatore Christian Solinas vuole comunque procedere con cautela.

Fino al 28 maggio, chi sbarca da porti o aeroporti dovrà portare con sé l’attestato di doppia vaccinazione. In alternativa, bisognerà sottoporsi 48 ore prima della partenza a tampone molecolare e antigenico.

Inoltre, si potrà fare il tampone rapido gratuito all’arrivo. L’alternativa è quella dell’isolamento per dieci giorni. Tuttavia, i cittadini potranno informarsi meglio scaricando l’app Sardegna Sicura (Android e iOS).

Questa è a tutti gli effetti una prova generale in vista delle vacanze estive. La Sardegna è una regione molto gettonata (si parla di 3/4 mila arrivi al giorno), per questo l’amministrazione non può permettersi passi falsi. Inoltre, in queste settimane si è registrato un incremento di prenotazioni non indifferente, ulteriore motivo per effettuare un test prima dell’arrivo dell’estate.