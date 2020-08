Coronavirus Italia, come si agirà con un peggioramento dei casi? Si pensa a chiusure territoriali

Il Coronavirus continua a non mollare la presa. La situazione, in Italia, è ritornata ai livelli due mesi fa, con il virus che si sta diffondendo soprattutto per i rientri dalle principali mete turistiche: Spagna, Grecia e Croazia. In Campania, in particolare, la situazione dei nuovi contagiati negli ultimi giorni è diventata preoccupante, con l’Ospedale Cotugno che è ritornato ad essere pieno.

Nella Regione vi sono focolai un po’ in tutte le provincie. In particolare, un nuovo focolaio è presente nel casertano, a Roccamonfina, e nel napoletano, a Castellammare.

A Castellammare, nelle ultime ore, sono stati accertati altri quattro positivi. Si tratta di contagi provenienti dalla Spagna. Sono 116, invece, le persone in quarantena a seguito dei focolai di Sant’Antonio Abate.

Anche a Roccamonfina vi sono contagi da rientro, con il Sindaco Carlo Montefusco che ha disposto la quarantena per tutti coloro che sono entrati in contatto con loro. Inoltre, nel paese è stato sospeso anche il mercato settimanale.

Intanto, un nuovo focolaio è stato accertato anche a Roma in una casa di cura. Fino a questo momento, sono ben 32 i positivi.

Intanto, a livello nazionale, si teme una nuova ondata. Di questo passo, infatti, i nuovi contagi potrebbero arrivare a 1.000 giornalieri entro fino Agosto e 1.500 entro fine settembre. Dal CTS fanno sapere che “la situazione non è ancora fuori controllo, ma dobbiamo essere consapevoli questo può essere l’innesco della seconda ondata“. In caso di seconda ondata, a meno di numeri importanti, è da escludere un nuovo lockdown a livello nazionale. Si sta pensando, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, di effettuare delle chiusure territoriali, con zone rosse a livello regionale, provinciale o comunale. Tutto dipenderà dall’andamento del contagio.