Coronavirus, Juventus-Inter rischia nuovamente il rinvio: il motivo

E’ giornata di vigilia per Juventus e Inter, impegnate domani sera all’Allianz Stadium. Al momento la gara dovrebbe disputarsi regolarmente a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus, ma non è da escludere un ulteriore rinvio.

MOTIVO – Ieri Borrelli, capo del dipartimento della Protezione Civile, ha dichiarato che in queste ore si sta valutando di estendere la zona rossa all’intera Lombardia, regione più colpita del Nord Italia:

“Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani (oggi, ndr) sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse”.

Qualora ciò accadesse, le squadre che appartengono alla regione non potrebbero scendere in campo nemmeno a porte chiuse. Oltre ai nerazzurri dunque sarebbero coinvolte in Serie A anche Milan, Atalanta e Brescia. La decisione è attesa in giornata, Juventus e Inter sono in attesa.