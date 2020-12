Coronavirus, la circolare del Viminale chiarisce le regole sugli spostamenti durante le vacanze natalizie

Manca davvero poco all’entrata in vigore delle nuove misure restrittive anti-Covid, che si estenderanno dal 24 dicembre al 6 gennaio. Tuttavia, i cittadini non hanno ben chiare le norme dedicate agli spostamenti per andare a fare visita ad un parente o amico. Il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare contenente chiarimenti su questo punto.

NUOVA CIRCOLARE DEL VIMINALE – Il documento, firmato dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, specifica come affrontare il periodo delle festività in merito agli spostamenti, coordinando i “controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale”. “L’andamento ancora sostenuto della curve epidemiologica dei casi di Covid-19 e l’imminenza delle feste natalizie, tradizionalmente caratterizzate dall’aumento delle occasioni di convivialità e dell’affluenza di pubblico negli esercizi commerciali, potenziali fattori di diffusione del contagio” si legge nella circolare.

Durante queste due settimane di vacanze natalizie, l’Italia sarà suddivisa in zona rossa e arancione, senza eccezione per nessuno. Nei giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) saranno in vigore le misure previste per la zona rossa, una sorta di lockdown totale. Invece, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 saranno in vigore le misure della zona arancione, con una novità in merito agli spostamenti fuori comune.

“Rispetto al divieto di mobilità intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini” recita la circolare del Viminale.

Per quanto riguarda la zona rossa, invece, ci si potrà spostare per andare a trovare un parente o un amico in tutta la regione di appartenenza, una sola volta al giorno e non con più di due persone in macchina, esclusi i figli al di sotto di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. “Altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi” precisa la circolare.