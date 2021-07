Coronavirus, la proposta di Sestino Giacomoni (FI): “Bonus vacanze di 1000 euro per chi si vaccina”

Dopo l’annuncio del premier Mario Draghi sull’obbligo del Green Pass per gli spazi al chiuso, sono aumentate drasticamente le richieste per fare il vaccino. Questo successo del Certificato verde (che sta creando anche una forte ondata di polemiche) ha spinto il governo a convocare una riunione il 5 agosto per preparare i prossimi interventi. Questi ultimi, infatti, potrebbero diventare legge a partire da fine agosto. Nel frattempo, si cerca in tutti i modi di incentivare le vaccinazioni con proposte innovative, come quelle di Sestino Giacomoni.

BONUS VACANZA PER CHI SI VACCINA – Il parlamentare di Forza Italia, Sestino Giacomoni, ha avanzato una proposta particolare per incentivare ulteriormente le vaccinazioni. Membro del Coordinamento di presidenza del partito, Giacomoni ha proposto un bonus vacanza di 1000 euro per chi si vaccinerà.

In un’intervista rilasciata a Il Giornale, il parlamentare ha dichiarato: “I vaccini rappresentano l’unica arma per sconfiggere il Covid. Qualcuno pensa che non sia così per cui è obbligo dei politici fargli cambiare idea. Ed ecco la mia proposta: legare la vaccinazione ad una serie di incentivazioni ed agevolazioni economiche che possano indurre i resistenti a desistere dalla loro battaglia fuori logica, antiscientifica e antisociale”.

Si tratterebbe, quindi, di “un incentivo fiscale di mille euro a chi conclude il ciclo vaccinale, collegato al bonus vacanze, che già esiste”. Tuttavia, c’è solo una condizione: il bonus deve essere speso in Italia. Questo per far ripartire il turismo e l’economia del nostro Paese.

La proposta, infatti, è stata accolta dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il quale ha detto che “l’ipotesi di connettere il bonus vacanze alla vaccinazione credo che possa essere utile. Credo che possa essere un ulteriore incentivo al processo di vaccinazione”.