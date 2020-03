Coronavirus: Lanzarotte, multato cittadino che passeggiava con una gallina

Com’è noto a tutti, non solo l’Italia ha imposto ai propri cittadini una quarantena forzata, ma anche gli altri paesi, città e isole di gran parte del mondo. Tuttavia ancora persiste in alcune persone l’idea che, anche solo uscire per prendere una boccata d’aria, non possa essere pericoloso per sé stessi e per gli altri.

UGA – Ci troviamo a Lanzarotte, una delle isole Canarie. Più specificatamente in una piccola città chiamata Uga. Una piccola città che ha acquisito una recente popolarità grazie (o a causa) di un video. Il video di un uomo che passeggia tranquillamente per le strade. Quest’ultimo tuttavia non è solo, bensì accompagnato da una gallina.

Nella ripresa lo si vede chiaramente fare due passi indisturbato, con il suo animale al guinzaglio. Una situazione che può sfoggiare nella risata per quanto è assurda, ma non va presa alla leggera.

UNA MULTA SALATA – L’uomo è stato identificato martedì dalle forze dell’ordine locali. 51 anni e residente proprio a Uga. Una volta localizzato, gli è stato irrogato una salata multa. Questa potrebbe elevarsi ad una cifra compresa tra 601 e 30000 euro.

Per vedere il video clicca qui.