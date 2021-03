Coronavirus, le nuove regole da rispetta in zona rossa

Da oggi entreranno in vigore, fino al 6 aprile, le nuove restrizioni per fronteggiare il virus in attesa dei vaccini

Da oggi, lunedì 15 marzo, scattano le nuove restrizioni per fronteggiare il Coronavirus e saranno in vigore almeno fino al 6 aprile, Pasqua compresa. L’Italia, fatta eccezione per la Sardegna in zona bianca, è un concentrato di regioni in zona rossa e arancione. Qui tutte le regole da rispettare in questo periodo di semi-quarantena.

USCIRE DI CASA E PASSEGGIARE – In zona arancione ci si può muovere liberamente all’interno del proprio Comune e spostarsi in un paese con meno di 5 mila abitanti, entro un raggio di 30 km. Questa regola non vale per gli spostamenti in capoluoghi di provincia. In zona rossa, invece, si può uscire di casa solo per necessità, lavoro e salute e con autocertificazione alla mano. Il dogsitting rientra nelle attività necessarie e di lavoro.

La passeggiata è consentita solo vicino casa, da soli o eventualmente con minori o persone non autosufficienti. Gli animali domestici possono essere portati a spasso ma sempre nei pressi della propria abitazione e possibilmente da soli.

AMICI, PARENTI E PARTNER – In zona arancione si può andare a trovare un amico o un parente una volta al giorno presso l’abitazione, tra le 5 e le 22 in massimo due persone più under 14 o disabili. In zona rossa questo non è consentito ma lo sarà per il 3, 4 e 5 aprile, ovvero Pasqua. Ci si può ricongiungere con il proprio partner se il luogo scelto per vedersi coincide con la residenza o il domicilio in cui si convive.

SCUOLA E FIGLI – In zona arancione la scuola superiore è aperta al 50% o 75%, si farà a rotazione per la didattica a distanza. Tutti gli altri studenti in dad. In zona rossa, invece, le scuole sono tutte chiuse. I figli possono essere portati dai nonni se si hanno esigenze lavorative, ma comunque resta sconsigliato per tutelare gli anziani.

BAR, RISTORANTI E NEGOZI – I bar, ristoranti e pasticcerie sono aperti solo per l’asporto dalle 5 alle 22. Dalle 18 in poi la vendita è vietata ai locali senza cucina. Le consegne a domicilio sono sempre consentite. Aperti i bar di ospedali e aeroporti e gli autogrill. In hotel la consumazione è concessa solo a coloro con una camera prenotata. Il bagno dei bar non può essere utilizzato, salvo casi di urgenza.

I negozi in zona arancione sono aperti, ma nel weekend chiudono centri commerciali e mercati non alimentari. In zona rossa sono aperti solo negozi che vendono prodotti essenziali: farmacie, supermercati, benzinai, tabaccai, librerie, edicole, profumerie, negozi di intimo, elettronica, articoli sportivi, giochi, vestiti per bambini. Chiusi anche parrucchieri, barbieri ed estetisti.

PARCHI, GIARDINI, MUSEI, LUOGHI DI CULTURA – I parchi e i giardini sono aperti, salvo disposizioni locali. I bambini possono usare scivoli e giochi. I musei e luoghi di cultura chiusi in zona arancione e rossa. Si possono fare riunioni di condominio ma è fortemente consigliata la modalità a distanza.

SPORT E SECONDE CASE – Si possono praticare gli sport all’aperto, individuali e senza contatto. Bisogna mantenere una distanza di due metri e non è obbligatoria la mascherina. In zona arancione sono aperti circoli e centri sportivi, in zona rossa si può svolgere l’attività sportiva vicino casa. Si può sconfinare in zona arancione in bici o in corsa o se non sono presenti strutture sportive adeguate. In zona rossa non è possibile.

Si può raggiungere la seconda casa anche in un’altra regione, purché già di proprietà o affittata prima del 14 gennaio. Ci si può spostare solo con il proprio nucleo familiare. Ci si può spostare tra comuni per andare a vedere delle case da comprare o affittare.