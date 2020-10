Coronavirus, le ultime novità: mascherine, tamponi e giorni di quarantena. Divieti per eventi e feste private

Nuova riunione per il governo pronto a far entrare in vigore il Dpcm aggiornato: mascherine obbligatorie anche per chi fa sport, lotta alla movida, periodo di quarantena ridotto

Nella giornata di ieri, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha incontrato in una riunione di emergenza il Comitato tecnico scientifico per delineare nuove misure anti contagio. Queste norme potrebbero arrivare già nella giornata di oggi e andrebbero a sommarsi a quelle contenute nel precedente Dpcm del 7 settembre.

Il governo sta tentando in tutti i modi di evitare una nuova quarantena nazionale, per questo motivo ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto e avviato già una serie di restrizioni per contenere la diffusione dei contagi. Dopo le mascherine obbligatorie ovunque, ora l’esecutivo è al lavoro su altre ipotesi: stretta su feste private, rafforzamento dello smart working e dispositivi di protezione mentre si fa attività motoria.

QUARANTENA RIDOTTA – Con il nuovo Dpcm, inoltre, la quarantena verrà ridotta da 14 a 10 giorni e con solo un tampone negativo. Il Cts ha individuato 4 diverse tipologie di casi: i positivi asintomatici, i positivi sintomatici, i positivi asintomatici che non riescono a negativizzarsi e i contatti stretti. I primi dovranno osservare 10 giorni di quarantena e poi sottoporsi ad un tampone; i sintomatici dovranno fare 10 giorni di isolamento, ma prima di sottoporsi all’unico tampone dovranno trascorrere almeno 3 giorni senza sintomi. Per i contatti stretti, dopo 10 giorni di quarantena, sarà invece possibile effettuare il test rapido anche dai medici di base.

USO DELLE MASCHERINE – Come vi abbiamo anticipato, le mascherine sono obbligatorie ovunque, anche all’aperto. In questi giorni sta circolando una notizia circa l’uso dei dispositivi di protezione anche per chi fa sport, e qui è arrivato il chiarimento del governo: dovranno essere indossate solo da chi passeggia all’aperto. Per i runner, dunque, non cambierà nulla. Ci saranno, inoltre, limitazioni sugli sport di contatto come il calcetto.

DIVIETO PER EVENTI E FESTE PRIVATE – “Le feste private possiamo evitarle” ha dichiarato il ministro Speranza. Il limite di partecipanti a feste private, battesimi, compleanni, matrimoni, comunioni, verrà sicuramente ridotto, ma il governo sta valutando l’ipotesi di vietarle del tutto. Non saranno più consentiti eventi con centinaia di persone e per quelli di massa, invece, non si è ancora arrivati ad un accordo.

LOTTA ALLA MOVIDA – Per evitare una nuova quarantena nazionale con l’eventuale chiusura di fabbriche e altre aziende indispensabili per l’economia del Paese, si sta pensando di chiudere prima i locali, obbligandoli ad una sorta di coprifuoco. Si pensa a una chiusura di bar, pub e ristoranti entro le 24, prevedendo lo stop della vendita delle bevande alcoliche da asporto alle 21. Ci saranno più controlli e multe, dai 400 ai 1000 euro.

SMART WORKING E SCUOLA – Per quanto riguarda la scuola, la ministra Lucia Azzolina ha ribadito che non ci saranno nuove regole ma di continuare a seguire quelle che ci sono: mascherine obbligatorie, distanziamento sociale di almeno un metro ed evitare assembramenti fuori dalle strutture scolastiche. Il governo, inoltre, sta pensando di potenziare lo smart working proprio per evitare assembramenti negli uffici e sui mezzi pubblici e, allo stesso tempo, cercare di far lavorare tutti.