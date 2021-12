Coronavirus, l’EMA approva la cura di Paolo Ascierto nella lotta al virus

Un risultato importante quello ottenuto dalla Regione Campania e dal dott. Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli. L’EMA, infatti, ha deciso di approvare la cura utilizzata per la prima volta nel marzo 2020, ad inizio pandemia.

Una cura tutta napoletana

Il dottor Ascierto utilizzò per la prima volta il farmaco anti-artrite nel marzo 2020, ad inizio pandemia, a seguito di un’intuizione. Il Tocilizumab fu incredibilmente efficace per ridurre la mortalità nei pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati in ospedale. Una scoperta che però non ha ottenuto sin da subito l’approvazione da parte dell’EMA.

L’EMA approva il farmaco nella lotta contro il virus

Tuttavia, in questi mesi, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha avuto modo di studiare caso per caso gli effetti di questo farmaco. Per tale motivo, il Tocilizumab è stato approvato come farmaco nella lotta contro il virus poiché riduce il rischio di morte del 13% nel giro del primo mese di infezione. Un risultato strabiliante che si va ad unire agli altri strumenti per contrastare la pandemia, come i vaccini.

“Questa è logica conseguenza, dopo aver visto i dati relativi ai differenti studi effettuati, che il tocilizumab è in grado di ridurre del 13% il rischio di morte ad un mese” ha esordito il dott. Paolo Ascierto.

“È una cosa che ci fa molto piacere, devo dire che in Italia con la legge 648 grazie all’Aifa siamo arrivati prima ed è già disponibile sul mercato. Come detto non è un farmaco che purtroppo riesce a risolvere tutti i casi di polmonite complicata severa da covid-19 ma con la riduzione di morte del 13% è un qualcosina che ci aiuta in questo momento della pandemia” ha concluso.