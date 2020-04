Coronavirus, Napoli: con Cannavaro e Ferrara parte “Je sto vicino a te”

Un’ennesima dimostrazione di solidarietà e spirito di condivisione è quella che ha visto protagonisti l’ex campione del mondo Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara, che due giorni fa hanno comunicato tramite i loro social di aver coinvolto vari personaggi del mondo del calcio legati al territorio campano per organizzare un’asta solidale.

“Je sto vicino a te” è il nome che i due ex calciatori hanno deciso di dare all’iniziativa, il cui obbiettivo è raccogliere fondi per fornire alle famiglie più bisognose di Napoli e provincia quei beni di prima necessità, che in questo periodo molti non riescono a procurarsi, attraverso un programma di spesa solidale.

La Fondazione a scopo benefico creata dai due insieme a Paolo Cannavaro, fratello di Fabio, si attiverà per raccogliere le generose donazioni di 26 personaggi del mondo dello sport e non solo, che saranno poi devolute alle cosiddette fasce deboli del territorio per dare una mano concreta.

«Ci troviamo di fronte ad un’emergenza senza precedenti, davanti alla quale siamo tutti uguali e tutti “convocati” per rispondere. Mi sono adoperato fin da subito lanciando con i miei ex compagni, vincitori del Mondiale 2006 in Germania, la raccolta fondi per la Croce Rossa “Be Champions against Covid-19”. Adesso, insieme a Paolo e Ciro e alla nostra Fondazione, vogliamo dare conforto alle persone di Napoli che hanno veramente bisogno».

Sono state queste le parole che l’ex capitano della Nazionale ha scritto in un post pubblicato su Instagram lo scorso 15 aprile, che hanno suscitato reazioni di gratitudine e ammirazione da parte di tutta la comunità virtuale.