Coronavirus Napoli, preoccupa la variante Delta

Nei giorni scorsi, Vincenzo De Luca ha espresso il suo disappunto per quanto riguarda il momento che sta attraversando la Campania. Il governatore di regione si è detto molto preoccupato per la variante Delta poiché si è registrato proprio in territorio campano uno dei due focolai d’Italia, l’altro in Lombardia.

LE PAROLE DI DE LUCA – Nello specifico, Vincenzo De Luca si è detto preoccupato per la situazione e sta spingendo tutti i cittadini a vaccinarsi con entrambe le dosi. Inoltre, il governatore di regione ha emesso delle ordinanze che obbligano la mascherina e il distanziamento sociale anche all’esterno.

Inoltre, il governatore De Luca ha parlato della nuova variante Delta e della sua aggressività anche sui giovani. Ha riportato l’esempio di due trentenni ricoverati in terapia intensiva. Obbligatorio, quindi, proseguire spediti con la campagna vaccinale per cercare di contenere i danni.

A NAPOLI – Bruno Zuccarelli, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli, ha fatto il punto della situazione. “La variante Delta è molto più contagiosa, senza vaccini rischiamo nuova ondata. Prevale ormai un clima da liberi tutti questo modo di fare rischia di riportarci a situazioni drammatiche nel giro di qualche mese” ha detto.

“Se non ci vacciniamo ad ottobre ci ritroveremo nel pieno di una nuova ondata. L’Organizzazione mondiale della sanità e gli organi sanitari europei e italiani ci hanno confermato che la doppia dose di vaccino è efficace e può proteggerci dal rischio di una nuova ondata, ma nonostante gli sforzi messi in campo dalle Asl e il primato che la Campania ha avuto nelle somministrazioni, siamo ben lontana dall’immunità di gregge” ha spiegato.