Coronavirus, Napoli trema per i rientri: 14 positivi su 60 al test rapido all’uscita della A1

C’era da aspettarselo. La fine del lockdown ha provocato un vero e proprio esodo di tanti italiani che abbandonano le zone dei primi focolai di coronavirus in diverse regioni del nord per dirigersi nel mezzogiorno. Un primo giorno da ricordare per i terribili risultati che questa fuga sta mostrando visto che pare che almeno uno su quattro tra i controllati alla barriera di Napoli si è presentato con febbre e anticorpi recanti l’antigene per Covid-19.

Una inchiesta che sicuramente farà discutere quella andata in onda su La7 e che ha visto la collaborazione delle Forze dell’Ordine schierate in gran numero in previdenza dell’esodo post lockdown. Risultati scioccanti e che faranno tremare i governatori delle regioni del sud, al momento graziate dall’implacabile virus. I quattromila casi riscontrati finora sono, infatti, un’inezia rispetto a quelli registrati al di sotto dell’arco alpino dove, il coronavirus ha contagiato più di 260 mila persone.

La possibilità, dunque, di una seconda ondata di contagi molto più violenta di quella a cui abbiamo assistito finora spaventa, e a ragione, il sud Italia. Il Covid-19 potrebbe raggiungere in maniera molto più violenta il Mezzogiorno, rimasto finora quasi esente dal temibile morbo.

Nonostante i pareri tutto sommato positivi degli esperti che vedono in calo il numero dei nuovi contagiati e dei decessi, l’ombra di una recrudescenza nelle aree di territorio finora “virus–free” è reale. Le task force regionali avranno le loro belle gatte da pelare da qui in avanti.

Fase due che inizia, dunque, nel peggiore dei modi con un’ondata incontrollata di cittadini che ritornano ai luoghi cari incoscienti dei pericoli a cui sottopongono la popolazione e un sistema sanitario malconcio e inesperto. L’esempio di Napoli potrebbe presto venir affiancato da quello di altri piccoli o grandi centri abitati del sud. La possibilità di un nuovo lockdown allora sarà irrinunciabile.