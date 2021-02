Coronavirus nel mondo, in arrivo per l’Ue 150 milioni di dosi di vaccino Moderna

Notizie confortanti quelle che arrivano per quanto riguarda le sorti dell’andamento della situazione, in particolare in Europa, nei prossimi mesi: la Commissione Ue acquisterà altriper quest’anno, e ne ha opzionati 150 milioni per il prossimo.

Ebbene questo carico si andrà ad aggiungere a quello di 160 milioni già acquistati l’anno scorso. Ad annunciarlo è stata la presidente Ursula Von der Leyen. I primi 150 milioni di dosi del vaccino Moderna contro il Coronavirus acquistati dalla Commissione Europea “saranno consegnati nel terzo e quarto trimestre del 2021”, ha comunicato l’azienda.

“La Commissione Europea sta dialogando con noi su come prepararci al 2022, anche per far fronte a potenziali varianti, e Moderna è impegnata a lavorare incessantemente per rendere disponibili boost dei vaccini per le varianti rilevanti per affrontare questa pandemia”, ha detto in merito alla vicenda Stéphane Bancel, CEO di Moderna.