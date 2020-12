Coronavirus, nel Regno Unito il vaccino sarà sconsigliato sotto i 16 anni e durante la gravidanza: ecco perché

Il vaccino anti Covid accende la speranza tra i cittadini su un’ipotetica fine della pandemia che sta investendo il mondo da circa un anno ormai. A partire dalla prossima settimana, il Regno Unito somministrerà le prime dosi di vaccino, tuttavia, è sconsigliato sotto i 16 anni e alle donne incinte, vediamo perché.

IL GOVERNO BRITANNICO ACCELERA I TEMPI DEL VACCINO – L’agenzia che si occupa di regolamentare i farmaci nel Regno Unito, la MHRA, ha approvato l’uso d’emergenza del vaccino anti COVID “BNT162b2”, sviluppato in collaborazione tra l’azienda farmaceutica americana Pfizer e la società di biotecnologie tedesca BioNTech. Si tratta del primo vaccino approvato in Occidente per contrastare il Covid-19.

Nonostante l’avvio della campagna vaccinale, il vaccino non sarà destinato proprio a tutti i cittadini del Regno Unito: primi a beneficiarne saranno le fasce a rischio ma la vaccinazione non è raccomandata ai bambini o adolescenti sotto i 16 anni e donne in gravidanza. Perché?

VACCINO NON RACCOMANDATO A TUTTI – The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) ovvero il Comitato congiunto per la vaccinazione e l’immunizzazione, ha fatto sapere tramite un documento pubblicato sul sito britannico le ragioni di tale decisione. “Non ci sono ancora dati sulla sicurezza dei vaccini per la COVID-19 durante la gravidanza, né da studi sull’uomo né sugli animali. Data la mancanza di test, JCVI favorisce un approccio precauzionale e attualmente non consiglia la vaccinazione contro la COVID-19 in gravidanza” si legge nel documento.

Per quanto riguarda, invece, adolescenti e bambini alcuni dati ci sono, ma restano limitati e dunque anche in questo caso gli esperti consigliano la cautela. “Dopo l’infezione, quasi tutti i bambini avranno un’infezione asintomatica o una malattia lieve. Al momento sono disponibili dati molto limitati sulla vaccinazione negli adolescenti, e mancano i dati sulla vaccinazione per i bambini più piccoli”.