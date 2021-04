Coronavirus, nuova mappa Ue: migliora la situazione della Campania ma sette regioni entrano in rosso scuro

La nuova mappa aggiornata dell’Ue, a cura del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ci mostra una situazione diversa dell’Europa. Sono sette le regioni italiane e una Provincia autonoma che sono scivolate nella zona rosso scuro. Vediamo i cambiamenti di questa mappa.

ITALIA IN ROSSO SCURO – Secondo la nuova mappa Ue, sono sette le regioni italiane, più una Provincia autonoma, ad essere diventate rosso scuro. Si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Provincia di Trento, che già si trovavano in zona rossa. A queste si è aggiunta la Puglia.

Migliora la situazione in Campania, invece, dove si sono registrati dei lievi miglioramenti e passa quindi di diritto dalla zona rosso scuro a quella rosso semplice. Preoccupano gli aumenti dei casi in Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

Nelle zone a più alto rischio, quelle rosso scuro, si hanno maggiori limitazioni agli spostamenti, con l’obbligo di tampone e quarantena per chi da quelle aree vuole spostarsi nel resto dell’Ue. Tuttavia, si trattano più di raccomandazioni che di limitazioni vere e proprie.

COME PROCEDE IN EUROPA – Per quanto riguarda il resto dell’Ue, sono aumentate rispetto alla scorsa settimana i Paesi in rosso scuro. Otto regioni della Francia orientale sono state classificate ad alto rischio, così come tre provincie dell’Olanda. Anche Svezia e Polonia sono quasi tutte rosso scuro.