Coronavirus, nuove misure anti contagio: guanti obbligatori sui mezzi pubblici e restrizioni ai locali

L'aumento dei contagi sta portando inevitabilmente il governo ad adottare ulteriori restrizioni per evitare la quarantena nazionale

A causa della seconda nuova ondata del virus che sta investendo l’Europa, sono tanti i contagi registrati in questi giorni. In Italia, sono nella giornata di ieri, si sono registrati più di 5.000 nuovi casi, la maggior parte dei quali asintomatici o sintomatici lievi. Questa nuova mutazione del Covid-19 preoccupa in quanto facilmente trasmissibile e molto difficile da contenere.

Per questo motivo, il governo sta pensando inevitabilmente a nuove misure anti contagio per prevenire ciò che è accaduto nel mese di marzo. “Una stretta sulle misure anti-Covid sarà necessaria” ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa in un’intervista con La Stampa.

NUOVE NORME ANTI CONTAGIO – “Si dovrebbero ripensare, ad esempio, i provvedimenti adottati per i trasporti. Fissare all’80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso. Avere una soglia così alta, senza il controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%” ha spiegato Sandra Zampa. Per questo motivo, si procederà in due direzioni: da un lato l’obbligo di usare i guanti monouso assieme alla mascherina, dall’altro ridurre la capienza al 50%.

CHIUSURA DEI LOCALI – Per quanto riguarda la chiusura anticipata dei locali, la sottosegretaria Sandra Zampa ha parlato del cosiddetto “coprifuoco”, in modo da evitare che nei locali si affollino troppe persone, finendo per violare il rispetto delle distanze di sicurezza.

CHIUSURA TRA LE REGIONI – Secondo Sandra Zampa, sono poche le persone che si spostano tra le regioni per turismo, piuttosto sono tante quelle che lavorano. “Per questo sarei prudente rispetto all’ipotesi di chiudere i confini tra le Regioni. Sarebbe una misura pesante dal punto di vista economico e andrebbero valutati gli eventuali benefici che ne trarremo in termini di calo di contagi” ha spiegato la sottosegretaria.