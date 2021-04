Coronavirus, nuovo decreto in vigore fino al 31 luglio: è polemica sul coprifuoco

In questi giorni, è circolata la bozza del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dalla prossima settimana e durerà fino al 31 luglio. La polemica è nata a seguito della presunta decisione di voler estendere il coprifuoco fino a tale data. Dopo questa notizia, il governo si è spaccato a metà, vediamo cosa è successo.

NUOVO DECRETO COVID: IL COPRIFUOCO GENERA POLEMICA – La domanda che si pongono tutti riguarda il coprifuoco. Fino a quando durerà? Dalla giornata di ieri stanno circolando diverse notizie circa l’ufficialità del coprifuoco alle 22 esteso fino al 31 luglio. Una notizia che ha generato il caos, soprattutto tra i cittadini che possiedono attività, e che ha alimentato la crisi tra governo e opposizione.

“Se non si cambia, non voteremo il decreto” urla a gran voce Matteo Salvini, leader della Lega. “Posticipare il coprifuoco almeno fino alle 23, altrimenti sarà inutile aprire i ristoranti la sera. Consentire di pranzare e cenare anche al chiuso, con le regole già previste per le zone gialle” scrive su Facebook il presidente della Liguria, Giovanni Toti.

Ancor più dura è la linea di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “La proposta di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è un misero contentino. Bisogna togliere immediatamente questa inutile misura e consentire alle attività di riprendere a lavorare”. Insomma, pare che nessuno sia d’accordo con questa presunta decisione.

FINO A QUANDO IL COPRIFUOCO ALLE 22? – La verità è che non si sa ancora fino a quando sarà esteso il coprifuoco alle 22. Con il decreto legge approvato mercoledì, è stato confermato per il momento il coprifuoco, ma non c’è ancora una scadenza certa. Stando a quanto riportato da Il Post e alle informazioni che abbiamo, si deduce che la data sia stata fissata al 15 giugno in maniera provvisoria. Tuttavia, delle fonti di Palazzo Chigi hanno confermato alla redazione de Il Post che la questione verrà ridiscussa a metà maggio e si baserà sull’andamento dei contagi e sulla campagna vaccinale. Successivamente, si deciderà se estenderlo davvero, allentarlo fino alle 23 o abolirlo del tutto.