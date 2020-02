Coronavirus, oltre 500 i contagi, in Lombardia 37 guarigioni. Terzo caso in Campania

Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, il commissario straordinario Borrelli alle ore 12 ha diffuso l’ultimo bollettino relativo al numero di contagi: al momento in Italia il totale delle persone infette è salito a 528, di cui 282 già verificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Il numero maggiore di casi si registra il Lombardia con 305, ma 37 sono già guariti, a questi si sommano le 3 guarigioni nell’ospedale Spallanzani di Roma. Da oggi inoltre cambierà il metodo di rilevazione: i tamponi saranno sottoposti solamente a persone che presentano sintomi.

LE PAROLE DI DI MAIO – Nel frattempo il Ministro degli Esteri Di Maio invoca calma, mettendo in guardia la popolazione da quella che definisce “un’infodemia”:

“L’Italia è un Paese affidabile, è improprio sconsigliare i viaggi in tutta la Lombardia e in tutto il Veneto o in altre zone del Paese. E’ coinvolto dal contagio lo 0,2% della superficie del Veneto e lo 0,4% del territorio della Lombardia. Stiamo parlando di 40-50 persone su 60 milioni di abitanti. Stiamo parlando di percentuali dello zero virgola. Non possiamo essere colpevoli di aver fatto più controlli di tutti. Abbiamo fatto 1000 tamponi, non può essere una colpa. In questo momento in Italia senza voler minimizzare, sono coinvolti poco più di dieci comuni. Se i nostri figli vanno a scuola nella maggioranza delle scuole questo significa che anche gli stranieri possono venire qui come turisti e come investitori”.

TERZO CASO IN CAMPANIA – Ai 2 casi rilevati nella giornata di ieri in Campania dall’Ospedale Cotugno e confermati dallo Spallanzani, si starebbe per aggiungere un terzo caso, un 50enne napoletano residente nel centro storico, ora in isolamento in casa e in buono stato di salute. L’uomo sarebbe rientrato a Napoli dalla Lombardia nei giorni scorsi.