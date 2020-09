Coronavirus, Oms: “Salutatevi con una mano sul cuore e non con il gomito”

Addio ai saluti con il gomito: secondo l’Oms questa pratica amplierebbe la diffusione dei contagi, meglio una mano sul cuore. Questa è l’ultima direttiva dell’Organizzazione mondiale della Sanità per evitare ulteriori trasmissioni di contagi.

MANO SUL CUORE E DISTANZA DI SICUREZZA – L’ultimo consiglio dell’Oms riguarderebbe proprio il canonico saluto con il gomito, tanto utilizzato dalla popolazione mondiale, soprattutto in tv. Il Direttore Generale dell’Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condiviso su Twitter un messaggio dell’economista Diana Ortega, la quale ha bocciato il saluto con il gomito: “La distanza di sicurezza di almeno un metro non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni”.

Dopo i baci e gli abbracci, addio anche ai saluti con i gomiti, ritenuti veicoli di trasmissioni del virus. “Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l’uno con l’altro” ha consigliato almeno per il momento l’Oms. Non è la prima volta, però, che l’Organizzazione lancia questo tipo di messaggio.

Già nel mese di marzo, periodo iniziale della pandemia, Ghebreyesus aveva sconsigliato questo saluto e fatto lo stesso avvertimento; un messaggio che ha deciso di riproporre adesso in vista dell’ulteriore aumento di casi di contagio in tutto il mondo. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 307.930 nuovi casi.

Secondo il report della Johns Hopkins University, nel mondo la quota totale di contagi ha superato i 29 milioni, mentre 924.463 sono i decessi dall’inizio della pandemia. A questo bisogna aggiungere che l’Europa sta attraversando la seconda ondata del virus; solo in Francia si registrano picchi di 7.000 contagi ogni giorno. Il direttore dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, ha infatti ribadito di fare attenzione poiché c’è da aspettarsi un aumento del numero giornaliero di morti in autunno.