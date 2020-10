Coronavirus, polemiche in Campania sui posti in terapia intensiva: ipotesi ricoveri in Lombardia

L’Italia sta affrontando la seconda ondata del virus, sicuramente in condizioni migliori di altri paesi europei. Nella giornata di ieri, la nostra penisola ha registrato circa 2.000 nuovi casi di contagio a fronte dei 10 mila francesi o spagnoli. Tutto sommato, come ha dichiarato anche la Protezione civile, non ci sono criticità al momento.

Tuttavia, il nuovo Dpcm ha introdotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto per evitare di diffondere il virus. Stroncata la voce su una possibile chiusura anticipata dei locali, anche se Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha firmato un provvedimento proprio per bloccare la movida. Ed è proprio in questa regione che è scoppiata la polemica.

POLEMICHE SUI POSTI IN TERAPIA INTENSIVA – In Campania i contagi e, di conseguenza, i ricoveri stanno aumentando e questo costringe gli operatori sanitari a correre ai ripari. La Lombardia ha fatto trapelare l’ipotesi di un’apertura dell’ospedale Covid allestito in Fiera a Milano, per alcuni dei positivi al Coronavirus campani.

L’ospedale definito l’astronave da Guido Bertolaso è stato per mesi al centro delle polemiche per i 20 milioni di euro spesi e la mancata attività. Fu voluto fortemente dal presidente lombardo Attilio Fontana e realizzato sotto la supervisione dello stesso Bertolaso.

Tuttavia, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha smorzato queste polemiche diffondendo una nota: “Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l’ampliamento già previsto dei posti), il dato non può essere riferito a una emergenza generale, che non esiste”. Nonostante queste dichiarazioni, la situazione del Cotugno resta critica.