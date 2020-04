Coronavirus, pronto il nuovo Decreto: bonus affitto, figli e vacanze. Al via il RdE

C’è grande attesa per le ultime disposizioni del Governo in materia di contrasto alla crisi che inevitabilmente ha finito per inghiottire l’intero Paese a effetto della diffusione del Covid-19 dell’ultimo mese e mezzo. La nuova manovra, prevista in queste ore sarà invece resa pubblica a fine mese ma sono già diversi i rumor attorno alle nuove disposizioni soprattutto in materia finanziaria e di contrasto alla povertà. La decisione di rinviare il provvedimento arriva dopo il summit tra i ministri Gualtieri e D’Incà coi capigruppo della maggioranza saltato nella giornata di ieri e che si terrà oggi pomeriggio dalle 15.

Tanti i temi che riguarderanno la nuova manovra con cui il Governo dovrà tener conto delle nuove necessità economiche di un Paese chiuso in un doloroso lockdown da inizio marzo. Tanti i temi all’ordine del giorno: dalle nuove misure a sostegno dei bambini che non termineranno l’anno scolastico in classe, fino al garantire nuovo impulso al settore turistico e alberghiero italiano con bonus riconosciuti a chi rimarrà in Italia in estate.

La prima novità è che, a differenza di tutti quelli che lo hanno preceduto, il nuovo decreto sarà esposto e votato in aula. La spinosa questione dell’ulteriore scostamento di bilancio con cui si andrà a creare nuovo deficit passerà dunque dalle votazioni del Parlamento e non è impossibile che il Governo decida di porre la fiducia sul nuovo disegno di legge per fare pressioni sulle due Camere.

La prima manovra è quella che prevede la sospensione di pagamenti e adempimenti fiscali pendenti. Allo studio anche la possibilità di un rimborso del 730 ai lavoratori che hanno perso il lavoro durante il periodo di lockdown. Sicuro invece il provvedimento di allungamento del periodo di cassa integrazione come anche l’introduzione del cosiddetto Reddito d’Emergenza e un mini-reddito per i lavoratori in nero. Sostegno anche ai lavoratori con partita iva. Per loro possibile l’arrivo di un bonus una tantum da 600 euro a salire fino ad un massimo di 800.

Al vaglio anche l’estensione delle misure di sospensione di affitti per le attività commerciali e un credito d’imposta al 60% alle locazioni immobiliari di negozi e botteghe (categoria C1). Allo studio un allargamento del provvedimento anche a hotel soggetti a chiusura, studi professionali e capannoni aziendali. In arrivo anche un aiuto per le famiglie con figli a carico. Per i redditi inferiori a 7000 euro di ISEE ci sarà un “bonus figli” da 160 euro. 120 euro per i redditi compresi tra i 7 mila e i 40 mila. Il bonus si abbassa a 80 euro per i redditi superiori a 40 mila euro. Prorogato il congedo parentale così come la corresponsione di un “bonus baby-sitter”. Proroga anche per il versamento di Imu e Tari da aprile a fine maggio.

Le coperture per le nuove misure economiche arriveranno dalla richiesta di nuovo deficit su cui dovrà esprimersi il Parlamento. Dalle prime analisi la cifra a cui il Governo chiede accesso è stimabile attorno ai 70 miliardi di euro così ripartiti: 40 miliardi saranno nominalmente il nuovo deficit che lo Stato Italiano genererà con le nuove disposizioni, i rimanenti 30 saranno le garanzie statali per i prestiti alle imprese approvati il 6 aprile scorso.