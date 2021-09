Coronavirus, rischio zona gialla: ecco le regioni interessate dal 13 settembre

Durante le vacanze estive, l’Italia ha avuto la fortuna di restare in zona bianca permettendo quindi ai cittadini di circolare liberamente e godersi l’estate in tranquillità. Tuttavia, in queste ultime settimane i dati registrati sembrerebbero dimostrare una realtà diversa.

SICILIA IN ZONA GIALLA – Già ormai da diversi giorni, la Sicilia è entrata in zona gialla diventando così la prima dopo mesi in bianco. Attualmente, infatti, quest’ultima è la prima in classifica per le percentuali di contagiati e ricoverati in ospedale; come se non bastasse, è anche l’ultima in classifica per vaccinati.

NUOVE REGIONI IN GIALLO? – A causa dei dati registrati, quindi, la Sicilia resterà in giallo anche la prossima settimana. Tuttavia, ci sono altre regioni che potrebbero accodarsi all’isola, come Sardegna e Calabria.

Quest’ultima sta cercando in tutti i modi di restare per un’altra settimana in bianco e ha superato i valori fissati per i ricoveri in area non critica. La Sardegna, invece, ha aumentato i posti occupati in terapia intensiva ma per ora resta ancora al di sotto dei valori fissati.

Le altre regioni non hanno ancora superato i parametri del 10% e del 15% e gli ultimi dati non sembrano affatto preoccupati per ora. La situazione tende solo a peggiorare in Puglia e nella provincia di Bolzano. Qui sotto vi riportiamo i valori di tutte le regioni:

Abruzzo 3% – 6%

Basilicata 3% – 14%

Calabria 8% – 19%

Campania 5% – 9%

Emilia-Romagna 5% – 5%

Friuli-Venezia Giulia 7% – 4%

Lazio 7% – 7%

Liguria 4% – 4%

Lombardia 4% – 6%

Marche 9% – 6%

Molise 0% – 7%

Bolzano 7% – 5%

Trento 0% – 3%

Piemonte 4% – 3%

Puglia 6% – 8%

Sardegna 15% – 14%

Sicilia 13% – 23%

Toscana 9% – 8%

Umbria 7% – 7%

Valle d’Aosta 0% – 1%

Veneto 5% – 3%